Киевский предприниматель разворовал более 6 миллионов гривен на некачественных бронежилетах

Директора одного из предприятий Киевщины подозревают в завладении почти 6 млн грн в результате поставки военной части бронежилетов ненадлежащего качества.

В мае 2022 директор одного из предприятий Киевщины заключил с Закарпатским областным территориальным центром комплектования договор о поставке 350 бронежилетов 4 класса защиты на общую сумму 6,4 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что во исполнение условий соответствующего договора подозреваемый организовал поставку воинской части в Закарпатской области 350 бронежилетов, которые по документам должны соответствовать указанной защите.

Однако судебно-экономическая экспертиза обнаружила, что эти бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ. Их пробитие возможно при осуществлении выстрела патроном 7,62 х 54 мм при дистанции выстрела 10 м с шаром 9,6 г, что значительно отличается от заявленного качества.

Фото: Офис генерального прокурора

Таким образом, руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины, на общую сумму 5,9 млн грн. Теперь при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора ему поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, руководство и должностных лиц Одесской областной военной администрации, а также директора предприятия разоблачили на растрате более 7 млн грн из государственного бюджета при закупке продуктов для ВСУ.

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