"Киевский режим заслуживает жесточайшего наказания": в Госдуме РФ поразили цинизмом касательно инцидента с российскими военными

В России возмущаются, что украинские защитники расстреляли оккупантов, открывших огонь во время сдачи в плен.

В России считают виновными в расстреле их вояк в Макеевке высшее руководство Украины.

Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Киевский режим заслуживает строгого наказания "за такие зверства, как расстрел пленных российских солдат", а президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.

"Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежащих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает строгого наказания за свои зверства", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Макеевке окруженные ВСУ российские оккупанты заявили о готовности к сдаче в плен. Несколько из них вышли, сложили оружие и легли на землю. Один из них выскочил из здания с автоматом и открыл огонь по бойцам Сил обороны. В ответ они вынуждены были открыть огонь и убить всех россиян.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что ВС РФ нарушили международные нормы, потому что хотели инсценировать сдачу в плен.

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