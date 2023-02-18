Киевский симфонический оркестр выступил на международном фестивале классической музыки на Канарах

С 9 по 11 февраля Киевский симфонический оркестр провел три концерта на 39-м Festival de Música de Canarias, признанным одним из международных эталонов в мире классической музыки.

Оркестр закрывал программу фестиваля на Канарских островах третьей симфонией Бориса Лятошинского "Мир победит войну". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Под батутой главного дирижера оркестра Луиджи Гаджеро играли украинские композиторы: Максим Березовский и Борис Лятошинский, а также Рейнгольд Глиер, рожденный в Киеве.

"О Симфонии №3 Лятошинского, Сталин заставил его переписать последнюю часть (очевидно, преступный дух диктатора не мог согласиться с тем посланием мира и человеческого братства, которое украинский композитор хотел выразить). Поэтому мы сыграли именно первую версию произведения, которую композитору после осуждения не позволили больше ни исполнять, ни слушать. Для нас было очень эмоционально почувствовать, насколько публика была тронута украинской музыкой и нашей игрой", — сказал Гаджеро.

Киевский симфонический оркестр на международном фестивале классической музыки

Кроме заявленных произведений, оркестр сыграл для публики "Мелодию" к опере "Тарас Бульба" в обработке Мирослава Скорика, исполнении концертмейстера Виктора Глубочана и арфистки Катрин Мейер, а также увертюрой Николая Лысенко. В конце каждого концерта звучал гимн Украины.

Напомним, композитор Евгений Хмара снял клип в тоннеле киевской станции метро "Контрактовая площадь" в сопровождении оркестра ВСУ. Белый рояль композитора стоял прямо на путях метрополитена.

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