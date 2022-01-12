Киевский суд отпустил домой одного из фигурантов "угольного дела"

По этому делу проходит высшее руководство государства.

Печерский районный суд отпустил из-под стражи под домашний арест Сергея Кузяра, советника бывшего министра энергетики. Кузяра является одним из фигурантов так называемого "ульного дела". До 2014 г. он был советником тогдашнего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом РБК-Украина сообщили его адвокаты Сергей Дарчук и Дмитрий Безмаль.

Он сообщил, что суд в среду, 12 января, рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении ареста Кузяры еще на два месяца. Суд решил отклонить его и отпустил Кузяру из-под стражи под домашний арест.

Слад отметил, что среди всех фигурантов "угольного дела" только Кузяра находился под стражей. Ранее, в сентябре, его экстрадировали из Турции. По данным следствия, в 2014-2015 годах украинская сторона через Кузяру контактировала с представителями так называемых "ЛДНР" по закупкам угля.

Отметим, что в контрабанде угля из оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах подозреваются пятый президент Петр Порошенко, нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и эксминистр энергетики Владимир Демчишин. Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Пятый президент Петр Порошенко и экс-министр энергетики Владимир Демчишин сегодня находятся за рубежом.

Ранее в пресс-службе "Европейской Солидарности" сообщили, бывший президент Украины Петр Порошенко вернется в Украину из-за границы 17 января.

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