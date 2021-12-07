Киевский суд разрешил арестовать скандальную "няш-мяш" Поклонскую

Суд разрешил арест, чтобы рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшей так называемой "прокурорки" аннексированного Крыма и депутата Госдумы Наталии Поклонской, подозреваемой в государственных изменах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

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"6 декабря 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года. Указанным определением отказано в удовлетворении прокурора разрешения на задержание подозреваемой с целью повода его для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 отменено. В соответствии с новым постановлением, предоставляется разрешение на задержание коллаборантки Поклонской с целью ее повода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что коллаборантка Поклонская находится в розыске украинских правоохранителей из-за государственной измены.

Напомним: