Киевский террорист оказался антисемитом и сторонником Гитлера

Киевский стрелок Дмитрий Васильченков / © ТСН

Реклама

Террорист, который в субботу, 18 апреля, совершил массовое убийство людей на улицах Киева и взял в заложники посетителей супермаркета, высказывал антисемитские взгляды на своей странице в соцсети.

Об этом сообщил OSINT-отдел «Телевидения Торонто».

Как установили журналисты отдела расследований, Дмитрий Васильченков, который долгое время жил в Бахмуте Донецкой области, вел страницу в Facebook под названием «Бахмут В.Д.В.», которая была активной с 2016 до 2019 года. Его сообщения были откровенно антиукраинскими и антисемитскими.

Реклама

Васильченков призывал к силовой «зачистке» общества от евреев, приводя в пример методы Адольфа Гитлера. В частности, такого холокоста он желал для города Бахмута, в котором он проживал. При этом он сетовал, что этого не сделал террорист Игорь Гиркин в 2014 году.

Также он отрицал легитимность Украины, использовал в публикациях слова «так называемая Украина».

Журналисты также подтвердили ранее обнародованную информацию, что Васильченков родился в Москве, а в период 2015-2017 временно проживал в российском городе Рязани, который в государстве-агрессоре называют столицей российских «ВДВ» (воздушно-десантных войск).

В Рязани он пользовался российским номером телефона, стал клиентом российских банков.

Реклама

Позже вернулся в Украину и проживал в Киеве на улице Демеевской, возле места, где совершил стрельбу.

По информации журналистов, Васильченков был украинским военным пенсионером, о чем свидетельствуют его иски 2023 и 2024 годов к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Киеве. В суде он добился повышения пенсионных выплат и начисления дополнительных средств — 2 тысяч гривен.

В феврале 2024 года Голосеевский районный суд освободил Васильченкова от уголовной ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений, поскольку он помирился с потерпевшим.

Напомним, террорист Дмитрий Васильченков, который сегодня, 18 апреля, взял в заложники покупателей супермаркета в Голосеевском районе и который убил 6 и ранил десять человек включая ребенка, несколько лет назад совершил нападение в другом супермакете столицы.

Реклама

Жительница дома в Голосеевском районе Киева, которая является соседкой злоумышленника, устроившего стрельбу на улице и в супермаркете, рассказала детали о нападавшем.