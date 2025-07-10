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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Киевского чиновника поймали на махинациях на более 20 миллионов

Чиновника КГГА подозревают в нанесении 20,5 миллиона гривен ущерба.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Полиция выдвинула подозрение должностному лицу из КГГА

Полиция выдвинула подозрение чиновнику из КГГА / © Национальная полиция Украины

Национальная полиция сообщила о подозрении должностному лицу Киевской городской государственной администрации (КГГА). Его подозревают в нанесении ущерба на сумму 20,5 миллиона гривен из-за закупки техники по завышенным ценам.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что между коммунальным предприятием и коммерческой структурой был заключен договор на приобретение 2195 комплектов средств беспроводной связи, включая услуги монтажа и настройки. Общая стоимость этого контракта составила более 144 миллионов гривен.

По данным следствия, должностное лицо ненадлежаще выполняло свои служебные обязанности, в частности не проводило должного мониторинга рыночных цен. Это привело к закупке оборудования по завышенной стоимости. Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА объявили о подозрении в служебной халатности, которая привела к частичному разрушению тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» киевского метрополитена.

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Дата публикации
Количество просмотров
292
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