Киевского стрелка ликвидировали во время штурма магазина: фото
Перед ликвидацией стрелка с ним пытались связаться переговорщики.
Неизвестного террориста, который устроил стрельбу на улицах Киева и закрылся в супермаркете в Голосеевском районе столицы, ликвидировали во время штурма.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
«Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания», — говорится в сообщении.
Министр добавил, что перед ликвидацией стрелка с ним пытались связаться переговорщики.
Осторожно, чувствительное фото 18+
По словам Клименко, количество жертв нападавшего уточняется, есть погибшие и раненые.
Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина начал стрельбу по людям на улице. Впоследствии он ворвался в супермаркет «Велмарт» на Голосеевском проспекте, сделав заложниками людей, которые пришли за покупками.
На место происшествия оперативно направили наряды правоохранителей и спецназовцев КОРД.
В результате стрельбы пять человек погибли, еще 10, среди которых ребенок, были госпитализированы с ранениями.