Киевского стрелка ликвидировали во время штурма магазина: фото

Неизвестного террориста, который устроил стрельбу на улицах Киева и закрылся в супермаркете в Голосеевском районе столицы, ликвидировали во время штурма.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания», — говорится в сообщении.

Министр добавил, что перед ликвидацией стрелка с ним пытались связаться переговорщики.

По словам Клименко, количество жертв нападавшего уточняется, есть погибшие и раненые.

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина начал стрельбу по людям на улице. Впоследствии он ворвался в супермаркет «Велмарт» на Голосеевском проспекте, сделав заложниками людей, которые пришли за покупками.

На место происшествия оперативно направили наряды правоохранителей и спецназовцев КОРД.

В результате стрельбы пять человек погибли, еще 10, среди которых ребенок, были госпитализированы с ранениями.