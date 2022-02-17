Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану (фото)

Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности, проверяют документы граждан и транспортные средства, патрулируют прилегающую к ГЭС местность.

Военнослужащие Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко совместно с работниками Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.

Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Учитывая вызовы сегодняшнего дня и всю ответственность, возложенную на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой Президентской бригады", — отметил заместитель начальника Северного Киевского ТУ по службе полковник Олег Дуда.

Национальная гвардия Украины

По его словам, среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную защиту и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции.

Национальная гвардия Украины

Отмечается, что основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.

Напомним:

Национальная полиция, Госпогранслужба и Госслужба по чрезвычайным ситуациям с 14 февраля работают в усиленном режиме. Такое заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский. О том, как люди относятся к увеличению силовиков на улицах – в нашем материале.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что переход на службу в усиленном режиме уже дает первые положительные результаты.

Гражданам нужно быть готовыми к проверкам документов на улицах | Новости Украины

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