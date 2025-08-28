- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 301
- Время на прочтение
- 2 мин
Киевскую митрополию УПЦ МП признали аффилированной с РПЦ: что это значит
Госэтнополитики признали Киевскую митрополию УПЦ МП аффилированной с запрещенной в Украине РПЦ.
Киевская митрополия УПЦ (УПЦ МП) признана аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой в Украине запрещена.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).
Госэтнополитики провела исследование, в котором выявила признаки афилиации Киевской митрополии УПЦ МП из РПЦ, что является нарушением Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Соответственно, ДЭСС направила Митрополии предписание об устранении нарушения закона.
В своем письме предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.
Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания, ведомство признало УПЦ (МП) аффилированной с российской церковью, деятельность которой в Украине запрещена.
Как объясняет «Интерфакс-Украина», Киевская митрополия УПЦ МП, которую признали аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ), через 60 дней досрочно лишится права на пользование государственным и коммунальным имуществом.
Согласно закону решения государственных органов по вопросам владения и пользования культовыми зданиями и имуществом могут быть обжалованы в административном порядке в соответствии с законом «Об административной процедуре» в судебном порядке.
Кроме того, Госэтнополитики обращается в суд с иском о прекращении религиозной организации. Далее окончательное решение о запрещении ее деятельности принимает суд.
В Киевской митрополии УПЦ МП сообщили «Суспильному», что не согласны с выводами о признаках аффилированности. В УПЦ МП считают, что эти признаки Госэтнополитики получили якобы из документов в России, а не из устава УПЦ МП.
Напомним, что Киевская митрополия УПЦ МП потеряла не только правовой статус, но и легитимного руководителя в юридической плоскости. Ведь после указа президента Зеленского о прекращении гражданства Онуфрия он юридически потерял право возглавлять юридическое лицо Киевской митрополии.