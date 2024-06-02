Киевскую область накрыл мощный ливень: власти сообщили о последствиях страшной непогоды

Из-за непогоды, накрывшей Киевскую область, более 8,3 тыс. семей остались без света.

Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях непогоды в Киевской области.

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По информации ДТЭК Киевские региональные сети, в результате дождя и шквального ветра больше аварийных отключений сейчас фиксируется в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.

"Кроме того, в результате сильного ливня в городе Ирпень подтоплена проезжая часть одной из улиц и цокольный этаж 9-ти этажки. Также шквальный ветер повалил деревья на некоторых автодорогах и линию электропередач. Сейчас известно о 4 таких случаях на Киевщине. работают над ликвидацией последствий", – добавил начальник Киевской ОВА.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 2 июня, начался мощный ливень. В Сети также был зафиксирован огромный град.

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