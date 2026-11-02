Киевскую область накрыли перебои со светом и водой

Людям советуют сделать запас воды / © Associated Press

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Сегодня, 2 ноября, в Белой Церкви Киевской области возникли перебои с водоснабжением. Кроме этого, в области дают экстренные отключения света.

«Из-за попадания БпЛА в инфраструктурный объект в течение часа будет остановлено водоснабжение в городе. Жителям необходимо срочно произвести запас воды», — сообщает Белоцерковский горсовет со ссылкой на «Белоцерковвода».

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Аварийные работы продолжаются. Специалисты работают над тем, чтобы восстановить подачу воды жителям города.

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Ранее сообщалось, что утром 2 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных атак на энергосистему.

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