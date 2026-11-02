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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Киевскую область накрыли перебои со светом и водой

В области из-за вражеской атаки будет остановлено водоснабжение.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Людям советуют сделать запас воды

Людям советуют сделать запас воды / © Associated Press

Сегодня, 2 ноября, в Белой Церкви Киевской области возникли перебои с водоснабжением. Кроме этого, в области дают экстренные отключения света.

«Из-за попадания БпЛА в инфраструктурный объект в течение часа будет остановлено водоснабжение в городе. Жителям необходимо срочно произвести запас воды», — сообщает Белоцерковский горсовет со ссылкой на «Белоцерковвода».

Аварийные работы продолжаются. Специалисты работают над тем, чтобы восстановить подачу воды жителям города.

Ранее сообщалось, что утром 2 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных атак на энергосистему.

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