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- Украина
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Киевскую область накрыли перебои со светом и водой
В области из-за вражеской атаки будет остановлено водоснабжение.
Сегодня, 2 ноября, в Белой Церкви Киевской области возникли перебои с водоснабжением. Кроме этого, в области дают экстренные отключения света.
«Из-за попадания БпЛА в инфраструктурный объект в течение часа будет остановлено водоснабжение в городе. Жителям необходимо срочно произвести запас воды», — сообщает Белоцерковский горсовет со ссылкой на «Белоцерковвода».
Аварийные работы продолжаются. Специалисты работают над тем, чтобы восстановить подачу воды жителям города.
Ранее сообщалось, что утром 2 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных атак на энергосистему.