Киевсовет присвоил Джонсону звание Почетного гражданина Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону присвоят звание Почетного гражданина Киева.
Киевсовет решил присвоить бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Киевсовет одобрил решение о присвоении великому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева. Борис неоднократно посещал украинскую столицу — и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, будет делать все возможное, чтобы Великобритан и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", — написал Кличко в телеграмме.
Глава Киева поблагодарил Джонсона за поддержку и отметил, что награду ему вручат в столице во время следующего визита политика.
Напомним, бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания организации, которая будет поддерживать Украину во время ее послевоенного восстановления.
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