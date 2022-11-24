Киевсовет присвоил Джонсону звание Почетного гражданина Киева

Киевсовет решил присвоить бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киевсовет одобрил решение о присвоении великому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева. Борис неоднократно посещал украинскую столицу — и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, будет делать все возможное, чтобы Великобритан и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", — написал Кличко в телеграмме.

Глава Киева поблагодарил Джонсона за поддержку и отметил, что награду ему вручат в столице во время следующего визита политика.

Напомним, бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания организации, которая будет поддерживать Украину во время ее послевоенного восстановления.

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