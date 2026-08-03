Киевстар благодарит абонентов за поддержку Сил Обороны и предоставляет бонусы за подключение Суперсилы «Помощь ВСУ+»

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Чтобы подключить Суперсилу «Помощь ВСУ+», отправьте SMS-сообщение с любым текстом на номер 88032 или позвоните по телефону и следуйте голосовым подсказкам. Подключение бесплатно на территории Украины. После того, как Суперсила будет активирована, до 50 грн с каждой успешной оплаты тарифа (пакета услуг на 4 недели или месяц) будут автоматически перечисляться в Фонд «Вернись живым».

«Поддержка Сил Обороны сегодня – это общая ответственность. Мы стремимся сделать эту поддержку максимально простой и регулярной. Суперсила "Помощь ВСУ+" позволяет делать это без дополнительных действий - достаточно пользоваться связью, чтобы помогать» , - комментирует Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям Киевстар.

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Благодаря абонентам Киевстар и Суперсили «Помощь ВСУ+» удалось собрать уже почти 190 млн грн на нужды Сил Обороны. Все средства направляются на проекты, реализуемые в сотрудничестве с Фондом «Вернись живым».

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В частности, это инициативы экосистемы «Нам здесь жить», которые охватывают разминирование украинских территорий, усиление противовоздушной обороны, обеспечение военных средств связи. В настоящее время продолжается второй этап инициативы по масштабированию Школы операторов наземных дронов «Варан».

Отметим, что Киевстар последовательно поддерживает Украину в условиях войны: за четыре года компания направила более 5,1 млрд грн в помощь стране, ВСУ, обществу и абонентам.

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