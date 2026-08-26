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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Киевстар Домашний запускает тариф Максимальный со скоростью до 8 Гбит/с Актуально

Киевстар расширяет возможности домашнего Интернета и запускает новый тариф «Максимальный» со скоростью до 8 Гбит/с. Это следующий шаг в развитии фиксированного интернета компании и ответ на рост потребностей пользователей в быстром и стабильном соединении.

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Киевстар Домашний запускает тариф Максимальный со скоростью до 8 Гбит/с

Первой локацией, где станет доступен тариф «Максимальный», станет ЖК «Республика» в Киеве. Для жителей комплекса это возможность одними из первых испытать скорость до 8 Гбит/с, а для Киевстара получить практический опыт для дальнейшего масштабирования технологии.

Мы последовательно развиваем инфраструктуру Домашнего Интернета Киевстар, чтобы обеспечивать клиентам не только высокую скорость сегодня, но и запас перспектив на будущее. Запуск скорости до 8 Гбит/с – это очередной шаг в этом направлении. Для жителей „Республики“ это возможность одними из первых протестировать новый уровень скорости домашнего интернета, а для нас — важный опыт для дальнейшего масштабирования технологии» , — рассказывает руководитель департамента фиксированной связи «Киевстар» Сергей Киндрась.

Скорость до 8 Гбит/с помогает комфортно пользоваться интернетом даже когда дома одновременно подключено большое количество устройств. Высокая скорость позволяет без задержек одновременно работать и учиться, совершать видеозвонки, просматривать 4K- и 8K-контент, пользоваться облачными сервисами и играть в онлайн игры. Высокая пропускная способность обеспечивает быструю загрузку больших файлов и создает дополнительный запас скорости для будущих цифровых потребностей.

Запуск скорости до 8 Гбит/с стал первым этапом тестирования. В дальнейшем Киевстар будет рассматривать перспективы дальнейшего расширения доступности услуги.

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