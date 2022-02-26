Киевстар начислит бонусы своим абонентам в роуминге для бесплатного общения

Киевстар поддержит абонентов, которые уже находятся или будут приезжать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Молдову. Для них оператор сегодня станет начислять бесплатные 100 бонусных гривен для связи в роуминге.

Бонусные средства будут действовать в течение 30 дней и можно использовать для оплаты входящих и исходящих звонков, мобильного интернета и SMS-сообщений, чтобы быть на связи со своими родными и близкими. Этих 100 гривен хватит, например, на 100 минут разговоров или 1000 Мб мобильного интернета.

У абонентов Киевстар в роуминге еще и не списываются мегабайты в 10 приложениях. Например, если они обмениваются текстовыми сообщениями во всех популярных мессенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp. Даже голосовые звонки в этих мессенджерах будут без тарификации интернета.

Также в ночь с 24 на 25 февраля Киевстар прекратил предоставлять услуги в своей сети для абонентов всех мобильных операторов России и Белоруссии, находящихся на территории Украины. Они больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, отправлять SMS.

Киевстар продолжает обеспечивать надежную работу мобильной и фиксированной сети, чтобы наши абоненты были на связи со своими родными и получали актуальную информацию. Чтобы не допустить большой нагрузки на сеть и обеспечить стабильную работу, мы рекомендуем абонентам обмениваться онлайн только важной и проверенной информацией.