Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Киевстар обновляет программу лояльности для пользователей приложения "Мой Киевстар" Актуально

Дата публикации
Просмотры
357
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Киевстар обновляет программу лояльности для пользователей приложения "Мой Киевстар"

Благодаря новым предложениям программы лояльности "Оце подарунки" для пользователей приложения "Мой Киевстар", абоненты могут не только получать дополнительные минуты и мегабайты, но и воспользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров и принять участие в розыгрыше билетов на концерт группы Океан Эльзы.

В рамках программы, пользователи приложения могут выбирать промокоды со скидками от таких известных брендов, как: Киевстар ТВ, EVA.UA, АЗК WOG, Master Zoo, Domino's, Uklon и многие другие.

Кроме того, среди участников программы лояльности "Оце подарунки", которые выберут предложение "Концерт Океан Эльзы", разыграют билеты на концерт группы. Концерт будет посвящен 30-летию группы и состоится в Киеве 11 октября во Дворце спорта. Пять победителей получат по 2 билета каждый. Результаты розыгрыша опубликуют на официальных страницах Киевстар.

Мы активно работаем над тем, чтобы как можно больше абонентов пользовались приложением "Мой Киевстар", ведь с ним можно самостоятельно анализировать свои расходы и заказывать дополнительные услуги, а также получить доступ к эксклюзивным бонусам и акционным предложениям. Благодаря программе лояльности приложение может не только улучшить клиентский опыт абонентов, но и сделать его более веселым. Надеемся, наши пользователи присоединятся к программе и получат удовольствие от участия" - прокомментировала CTO продукта "Мой Киевстар" Оксана Голубец.

Напомним, что "Мой Киевстар" - это приложение для самостоятельного управления собственным номером, анализа расходов и объема услуг по номеру, подключения/отключения услуг и замены тарифного плана. В приложении можно пополнять счет без комиссии. Киевстар и в дальнейшем будет предлагать другие выгодные акции для всех абонентов, которые пользуются приложением.

Следующая публикация