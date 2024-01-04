"Киевстар" отреагировал на заявление СБУ о том, что хакеры месяцами находились в системе оператора

12 декабря 2023 г. произошла мощная кибератака на сеть крупнейшего мобильного оператора Украины — "Киевстар". Этот инцидент вызвал много вопросов и слухов среди абонентов по безопасности их персональных данных.

"Киевстар" не подтверждает информацию о якобы продолжительном доступе хакеров к персональным данным абонентов или их утечке.

Об этом заявила спикер компании Ирина Леличенко.

"Киевстар не подтверждает информацию о якобы многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов, и их утечку. Официальное расследование кибератаки на сеть Киевстар, которая произошла 12 декабря 2023 года, еще продолжается и рассматриваются и озвучиваются разные версии, однако до официального завершение расследования ни одно из них не может считаться окончательным", — подчеркнула она.

Леличенко отмечает, что вся информация о ходе расследования кибератаки находится на официальном сайте Службы Безопасности Украины, которая непосредственно задействована в этом процессе.

"Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено. Кибератака на сеть "Киевстар" повлияла на некоторые технологические системы, которые отвечали за работу связи, но они были восстановлены в течение нескольких дней благодаря профессиональной работе специалистов и партнеров компании. Сеть Киевстара работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги", — отмечает спикер компании.

Леличенко добавила, что в настоящее время 99% телеком оборудования сети на подконтрольной Украине территории находится в рабочем состоянии. По ее словам, "Киевстар" уже применил дополнительные меры по киберзащите.

"В частности, усилено управление доступом, внедрены дополнительные системы контроля серверов и рабочих станций, планируются следующие шаги по усилению кибербезопасности. И, напомню, абоненты компании, которые не могли пользоваться услугами связи из-за нестабильной работы сети во время кибератаки, получат в качестве бонуса — следующий биллинговый период без платы за пакет услуг. А Вооруженным Силам Украины будет перечислено 100 млн грн нашей поддержки", — добавила спикер.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка заявило, что российские хакеры якобы находились в системе украинского мобильного оператора "Киевстар" по меньшей мере с мая 2023 года, готовясь к масштабной кибератаке.

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