Киевстар поддерживает развитие телеком-образования в КПИ им.Игоря Сикорского

© pexels.com

Реклама

КПИ и Киевстар развивают долгосрочное партнерство. Кроме лекций и встреч с экспертами компании стороны работают над внедрением интегрированных учебных курсов, которые станут частью образовательного процесса. Такой формат позволит системно взаимодействовать со студентами и обеспечить последовательное развитие профессиональных компетенций. К тому же студенты и выпускники КПИ могут рассматривать возможности для старта карьеры в Киевстар, в частности в рамках программ* «На старт, внимание – карьера!» и «Беспечение».

Следует отметить, что КПИ им. Игорь Сикорский является alma mater для многих работников Киевстар, в том числе и для топменеджмента компании – СЕО Александра Комарова и технического директора Владимира Лутченко.

«Инженер – это профессия, создающая будущее. Сегодня более тысячи специалистов Технической дирекции "Киевстар" обеспечивают связь для миллионов украинцев, - комментирует Владимир Лутченко. – Украинский телеком доказал свою устойчивость и технологичность, а потому инженерные специальности открывают молодые широкие возможности для развития. Мы с радостью поздравляем выпускников в команде Киевстар и верим, что именно новое поколение инженеров продолжит формировать цифровое будущее Украины ».

Реклама

Развитие телеком-образования особенно важно для Украины в условиях роста роли цифровой инфраструктуры, кибербезопасности, IoT, ИИ и новых технологий связи. Отрасль нуждается в специалистах, сочетающих инженерную подготовку с ИТ-компетенциями и пониманием реальных технологических вызовов.

КПИ им.Игоря Сикорского уже объявил старт вступительной кампании в Учебно-научный институт информационно-телекоммуникационных систем (НН ИТС) . Образовательные программы института охватывают современные направления в области электронных коммуникаций:

Информационно коммуникационные технологии.

Инженерия и программирование инфокоммуникаций.

Системы электронных коммуникаций и IoT.

С 2026 года в НН ИТС планируется запуск двух новых междисциплинарных программ: Инженерия систем искусственного интеллекта в электронных коммуникациях и Инженерия систем телекоммуникаций и управления беспилотными авиакомплексами.

«Современные электронные коммуникации не только о передаче данных, но и о создании технологий, обеспечивающих безопасность и устойчивость государства. Именно поэтому мы открываем новые междисциплинарные программы: "Системы искусственного интеллекта в электронных коммуникациях" и "Инженерия систем телекоммуникаций и управление беспилотными авиакомплексами", ведь рынок нуждается в инженерах, способных работать над современными вызовами. Кроме того, мы искренне разделяем позицию Киевстара "Связь – это люди" ведь сегодня это приобретает еще более глубокое содержание: за каждой современной технологией связи стоят инженеры, а лучших из них готовит именно КПИ», – комментирует проректор по учебной работе КПИ имени Игоря Сикорского Татьяна.

Реклама

В рамках обучения студенты совмещают инженерную подготовку с ИТ-компетенциями и практической работой с современными сетями, цифровыми сервисами и технологиями кибербезопасности. Большое внимание уделяется работе в лабораториях сетевых технологий, мобильной связи и Интернету вещей (IoT).

Институт также предлагает международные сертификационные программы, академическую мобильность, стажировку во время обучения и участие в технических проектах, конференциях и хакатонах.

В 2025 году НН ИТС имела одно из наибольших объемов бюджетных мест среди технических направлений в сфере электронных коммуникаций – 145, то есть шанс поступить "на бюджет" очень высок.

* Проект трудоустройства студентов «На старт, внимание – карьера!» рассчитан на студентов уже с первого курса университета. Программа позволяет молодым людям официально присоединиться к команде Киевстар, получать все преимущества официального трудоустройства и работать под наставничеством подготовленных менторов, объединяя обучение с реальным профессиональным опытом и финансовой стабильностью.

Реклама

Программа «Безвес» дает возможности развития и старта карьеры для мотивированных людей независимо от возраста .

Новости партнеров