Киевстар представил свой первый Детский тариф

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Детский тариф разработан с учетом потребностей детей и их родителей и объединяет мобильную связь и Интернет с дополнительными возможностями и контролем расходов.

Особенностью тарифа является защита от непредвиденных издержек. После использования пакетных минут, мобильного интернета или SMS дополнительная тарификация не применяется, а использование соответствующей услуги просто приостанавливается. Дополнительное преимущество заключается в том, что в тарифе блокируются некоторые платные развлекательные сервисы и рекламные подписки. Также благодаря услуге «Мы вместе» ребенок сможет продолжать звонить по телефону на один из заранее определенных номеров Киевстар даже при неуплаченной абонентской плате.

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Абонентам доступна услуга «Знание без границ», позволяющая пользоваться популярными образовательными платформами и приложениями без использования тарифных мегабайт. Также без затрат мегабайт в рамках данного тарифа можно воспользоваться популярными сервисами из категории «Развлечения», в частности TikTok, Roblox и другие.

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Стоимость Детского тарифа составляет 270 грн. за 4 недели. Также доступен годовой Детский тариф со значительной экономией: за 2 000 грн. можно сразу оплатить пользование на 366 дней и сэкономить более 1 500 грн. в год по сравнению с регулярной оплатой тарифа каждые 4 недели.

До запуска специального тарифа для детей Киевстар создал лимитированную серию брендированных игрушек для первых абонентов, которые будут производить новые подключения, то есть будут покупать новую SIM-карту с тарифом Детский. Подарки уже доступны в магазинах-участниках в Киеве, а в конце августа и сентябре станут доступны и в других городах Украины. Количество подарков ограничено, поэтому их наличие следует уточнять в магазине Киевстар в вашем городе перед подключением.

Новое подключение или переход с действующего тарифного плана на Детский можно осуществить в магазине Киевстар. Новое подключение осуществляется с подтверждением свидетельства о рождении ребенка в Действии родителя или опекунов, то есть другие члены семьи не смогут оформить тариф для ребенка.

Подробнее об условиях Детского тарифа можно узнать на сайте Киевстар .

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