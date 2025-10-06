Киевстар реализует масштабный проект по модернизации телекомсети

Реклама

Модернизация сети – это комплекс технических мероприятий, направленных на обновление и развитие инфраструктуры, повышение качества связи и обслуживание абонентов. Она предусматривает замену оборудования, обновление радиомодулей и т.п.

Киевстар модернизирует телеком-инфраструктуру систематически. В то же время речь идет о плановом масштабном обновлении оборудования, которое обеспечит еще более высокое качество связи и новые возможности для абонентов.

В первую очередь компания модернизирует технологические площадки (телеком-сайты) с наибольшей нагрузкой – по количеству абонентов и объему передаваемых данных. Использование более современного оборудования позволит увеличить емкость сети и скорость передачи данных. Кроме того, появится возможность активировать дополнительные программные функции, например, позволяющие передавать значительно больше данных за то же время. Благодаря этому скорость загрузки данных будет расти, а качество связи будет оставаться стабильным даже при высокой нагрузке на сеть. Уже сейчас компания анализирует первые результаты проводимых работ. Поскольку модернизация стартовала с площадок, где потребность в обновлении была наибольшей, на таких сайтах наблюдается рост скорости передачи данных примерно на 30%, а емкости сети — ориентировочно на 50%.

В процессе замены оборудования и перенастройки сети в отдельных районах возможны кратковременные изменения скорости мобильного интернета, качества звонков и временное снижение радиопокрытия. Это рабочий этап модернизации, который в будущем позволит обеспечить еще более высокую стабильность и качество услуг.

Благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру, активное развитие и модернизацию сети Киевстар уже второй раз подряд признан лучшей сетью Украины по версии мирового лидера в сфере аналитики связи и разработчика сервиса Speedtest, американской компании Ookla. По итогам второго полугодия 2024 и первого полугодия 2025 оператор получил все ключевые награды Speedtest Awards — «Лучшее мобильное покрытие», «Самая быстрая мобильная сеть» и «Лучшая мобильная сеть» в Украине.