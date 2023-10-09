"Киевстар" сделал заявление о якобы "аресте 100% активов"

В компании заверили, что "Киевстар" работает в обычном режиме, а подсанкционные лица не являются его конечными бенефициарными владельцами.

В компании "Киевстар" опровергли информацию СМИ о якобы аресте 100% активов. Там объяснили, что на самом деле речь идет исключительно о корпоративных правах, что не влияет на операционную деятельность компании.

Об этом говорится в пресс-релизе "Киевстар", переданном ТСН.ua.

В компании напомнили, что 6 октября на сайте СБУ и Офиса генпрокурора появилось сообщение о "наложении ареста на активы 20 украинских компаний на общую сумму более 17 млрд грн. Это ценные бумаги и корпоративные права операторов мобильной связи, производителя минеральных вод, финансовых и страховых компаний, а также других отечественных предприятий.

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"В ряде СМИ появились сообщения об "аресте 100% активов Киевстара", что не соответствует действительности, поскольку на самом деле речь идет исключительно о корпоративных правах, что не влияет на операционную деятельность компании", – отмечается в пресс-релизе.

VEON и "Киевстар" не получали уведомленные от судов

Там также сообщили, что ни VEON, ни "Киевстар" не получали никаких официальных сообщений от украинских органов власти и судов.

В компании проинформировали, что законным владельцем "Киевстара" остается компания VEON со штаб-квартирой в Амстердаме, которая котируется на биржах Nasdaq и Euronext и имеет международную базу инвесторов.

"При полной поддержке VEON "Киевстар" продолжает сосредотачиваться на обслуживании 24 миллионов абонентов, осуществляет хозяйственную деятельность в обычном режиме и направляет свои усилия на поддержку украинской экономики", – говорится в заявлении компании.

Там подчеркнули, что подсанкционные лица не являются конечными бенефициарными владельцами "Киевстара", а владеют миноритарными долями. Эти частицы не позволяют оказывать решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность "Киевстара" и не приносят дивидендов от деятельности компании.

"Компания Киевстар работает в обычном режиме, предоставляет 24 млн абонентам высококачественные услуги цифровой электронной связи и является надежным партнером государства и общества", — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается неизменность планов компании по инвестициям в Украину на 600 млн дол. в ближайшие несколько лет.

Арест активов трех украинских олигархов

Напомним, 6 октября стало известно, что суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники сообщало, что среди арестованных активов — якобы 100% ЧАО "Киевстар", контролируемые этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd. Также сообщалось, что под арестом оказались и частицы уже самого "Киевстара" в других компаниях, в частности ООО "Хелси Украина".

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