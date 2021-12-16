Киевстар ТВ и BIG DATA UA начинают сотрудничать по улучшению аналитики телепросмотра в ОТТ-сегменте

Увеличение генеральной совокупности пользователей исследуемого онлайн-телевидения позволит с более высокой точностью отвечать на вопросы относительно каналов, которые смотрят украинцы на ОТТ-платформах и контента, который больше всего привлекает внимание или не интересует вовсе.

В декабре 2021 года платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ", партнерский проект группы 1+1 media и компании "Киевстар", и независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA начали сотрудничество с целью обогащения Big Data Rating – данных измерения поведенческих настроений зрителей в ОТТ-сегменте.

Увеличение генеральной совокупности пользователей исследуемого онлайн-телевидения позволит с более высокой точностью отвечать на вопросы относительно каналов, которые смотрят украинцы на ОТТ-платформах и контента, который больше всего привлекает внимание или не интересует вовсе. Система позволяет делать анализ, сгруппировав данные по географическим, временным и другим признакам. Результаты рейтингов просмотра телеканалов ОТТ-абонентами Украины ежемесячно публикуются на сайте bigdataua.com, a партнеры и клиенты BIG DATA UA имеют возможность анализировать данные в любое время.

Павел Рыбак, руководитель Киевстар ТВ, отмечает: "Стремительный рост рынка ОТТ и увеличение количества пользователей таких сервисов позволяет использовать полученные данные для детального изучения поведения аудитории. Мы рады присоединиться к этой инициативе, чтобы благодаря аналитике просмотра телеканалов через сервис Киевстар ТВ данные BIG DATA стали еще более точными и игроки рынка получали дополнительную аналитику по поводу популярности телеканалов и их продуктов".

Пользователи сервисов онлайн-телевидения – преимущественно социально активная и современная аудитория, которая по данным прошлых исследований BIG DATA UA, включает супругов до 45 лет с несовершеннолетними детьми, оба супруга работают, имеют высшее образование, проживают в региональных центрах или в пригороде вокруг таких городов. Выводы трендов телепросмотра в основном построены именно на поведении этой доли населения и являются ключевым для постоянного совершенствования предложения и изучения потребностей клиентов.

Сергей Бойко, основатель и руководитель BIG DATA UA, комментирует: "Увеличение исследуемой аудитории за счет сотрудничества с Киевстар ТВ, с одной стороны, придает более четкую картину о зрительских настроениях всех пользователей ОТТ в Украине, а с другой стороны, что наверняка самое важное, добавляет территории, ранее почти не представленные. Следовательно, пользователи Киевстар ТВ расположены в большем количестве населенных пунктов по всей Украине".

Также Сергей добавляет: "Поскольку метрология исследования больших данных не является выборочным измерением, но все данные без исключений собираются для анализа, появляется возможность даже небольшим локальным вещателям видеть наименьшее количество зрителей. Я очень рад началу сотрудничества с Киевстаром ТВ и уверен, что это принесет пользу для развития всего сегмента ОТТ в Украине".

Справка:

Киевстар ТВ – партнерский проект группы 1+1 media и компании Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к десяткам тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимущество – возможность подключения на пяти разных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере. Киевстар ТВ доступен для всех операторов мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA – инновационная компания, предоставляющая услуги по мониторингу рейтингов просмотров телеканалов среди коммерчески привлекательной аудитории Украины. Созданная команда BIG DATA UA имеет экспертные знания и уникальный опыт в проведении разновекторных исследований и предоставлении качественного и технологического сервиса. Это первая в Украине компания, продукты которой основаны на современных цифровых технологиях, специализирующихся на измерении поведения просмотра аудиторией сервисов IPTV (Internet Protocol Television) и OTT (Over the Top, часть технологии IPTV).