Киевстар ТВ покажет трансляцию уникального видеоконцерта Tanto La Vita от Vittorio Grigolo

25 октября, во Всемирный День Оперы, на Киевстар ТВ состоится эксклюзивная трансляция концерта Tanto La Vita, который представляет оперная звезда мирового масштаба Витторио Григол (Vittorio Grigolo). Концерт посвященный памяти Энрико Карузо (Enrico Caruso) (1873-1921) — выдающегося в истории оперного певца.

В 2021 году исполняется 100 лет со дня его смерти. Программа видеоконцерта будет состоять из самых популярных арий репертуара Карузо.

Пользователи Киевстар ТВ будут иметь бесплатный доступ к трансляции, авторизовавшись в системе. Начало стрима — в 20:00; продолжительность — 40 минут; концерт будет дублироваться на украинском языке. Проект проходит при поддержке Министерства иностранных дел, международного сотрудничества Италии и Национальной оперы Украины.

Как отмечают организаторы, цель проекта — популяризация оперного искусства среди всех слоев общества в сложную эпоху COVID-19, а также содействие распространению через классическую музыку идеалов солидарности и дружбы между народами, развития их музыкальной культуры и взаимного уважения к их эстетическим ценностям.

В программу концерта, записанного в пустом зале театра с соблюдением карантинных ограничений, вошли известные отрывки из репертуара Энрико Карузо, в частности из опер "Герцог Альба" и "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти, "Травиата" Джузеппе Верди, "Богема" и "Тоска "Джакомо Пуччини и др.

Больше читайте в официальном релизе о происшествии по этой ссылке.

Справка:

Киевстар ТВ — совместный проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу из пяти различных устройств — со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. По состоянию на сентябрь 2021 года платформа насчитывала около 300 телеканалов и VOD-библиотеку с 20000 фильмов и сериалов продолжительностью более 80 тыс. часов. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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