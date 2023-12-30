"Киевстар ТВ" предоставил свободный доступ к контенту до 7 января: фильмы, которые стоит посмотреть

Украинский оператор связи "Киевстар" предоставил пользователям доступ к контенту платформы "Киевстар ТВ" до 7 января без дополнительной платы, чтобы украинцы смогли легально пересмотреть новогодние фильмы, мультфильмы и шоу. Также платформа кино и телевидения подготовила подборку рождественско-новогодних фильмов.

"Без дополнительной платы пользоваться платформой кино и телевидения могут все ее зрители. Стоит просто авторизироваться на Киевстар ТВ и пользователь получит доступ к более чем 20 000 фильмам, сериалам, мультфильмам и шоу и 370 телеканалам. Контент открыт для абонентов всех мобильных операторов, а пользоваться платформой можно на пяти устройствах, например: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART-TV и приставке", – сообщили в компании.

"Киевстар ТВ" также подготовил собственную подборку фильмов разных жанров.

Что посмотреть в период праздников:

Все части "Гарри Поттера" до сих пор в ТОПе фильмов, наиболее ассоциирующихся с зимними праздниками.



"Щедрик" (2022) – историческая драма украинско-польского производства, которая никого не оставит равнодушным. Режиссер Олеся Моргунец-Исаенко показала исторические события Второй Мировой войны на примере польской, украинской и еврейской семей. Даже в темные времена слова праздничной песни ведут к свету в сплошной тьме немецкого и советского порабощения. После выхода фильма на "1+1 Украина" он стал лучшим украинским премьером на прошлой неделе на телевидении.

"Рождественская история" (2009) – неизменная классика от студии Disney для всей семьи. Это обучающий мультфильм для детей и взрослых о старом жадном мужчине, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники. В фильме вы увидите, как Рождество приходит в дом даже тех, кто совсем этого не ждет.



"Щелкунчик и четыре королевства" (2018) – красивая новогодне-рождественская история от Walt Disney Pictures. Сюжет фильма разворачивается во второй половине XIX века в Лондоне. Юная Клара Штальбаум отправляется вместе с семьей на рождественский бал. Там ей дарят ключ, открывающий дверь в параллельный мир. В этой сказочной реальности разворачивается война между четырьмя королевствами. Коварная правительница страны Развлечений противостоит королевствам Цветов, Снежинок и Сладостей. И Клара пытается завершить эту войну.



"Шазам!" (2019) – для любителей киновселенной Marvel рекомендуем фильм, действия которого происходят во время рождественского периода. Проблемный подросток, переходящий из одной приемной семьи в другую, получает от умирающего волшебника способность превращаться в взрослого супергероя, сочетающего в себе силу шести древних богов. Не успев овладеть всеми своими новыми возможностями, Билли вынужден будет вступить в поединок со злым Сиваной.



"Кто в доме папа-2" (2017) – веселая кинокомедия от Paramount о рождественском хаосе веселой семьи. Дасти и Брэд объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их нейтралитет, которого они трудно достигали, оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папа Дасти и чувствительный и эмоциональный отец Брэда.



Больше праздничных фильмов смотрите Киевстар ТВ.

Напомним, 12 декабря 2023 года в результате хакерской атаки на " Киевстар ", услуги компании не функционировали совсем, или частично. "Киевстар ТВ" работал и предоставлял для пользователей бесплатный доступ к просмотру телеканалов без необходимости авторизации, чтобы пользователи могли следить за новостями.

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