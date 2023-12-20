"Киевстар" устранил возникшие сегодня утром сложности со связью

В "Киевстар" устранили возникшие сегодня, 20 декабря, проблемы со связью и мобильным Интернетом. В ближайшее время в компании обещают сообщить о бонусах и компенсациях абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи.

Об этом ТСН.ua сообщила представитель "Киевстара" Ирина Леличенко.

"Специалисты "Киевстара" устранили сложности со связью, возникшие утром 20 декабря в ряде городов на Западе и Юге Украины. Сейчас сервисы работают в обычном режиме. Также сообщаем, что услуга LTE в Украине и в международном роуминге работает без ограничения скорости. Сеть "Киевстар" завершает стабилизацию после самой масштабной хакерской атаки. В ближайшее время компания сообщит о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи через хакерскую атаку. Спасибо за понимание и поддержку", — отметила она.

Напомним:

Утром, 20 декабря, украинцы снова начали жаловаться на отсутствие связи и сбой в работе некоторых функций "Киевстара". В телекоммуникационной компании заявили, что ведется работа по восстановлению.

"Уважаемые абоненты! Наша сеть сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", — написала пресс-служба.

В "Киевстаре" подтвердили, что утром 20 декабря в ряде городов на Западе и Юге Украины возникли "сложности". Речь шла об отсутствии голосовой связи и сбое в работе приложения "Мой Киевстар".

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