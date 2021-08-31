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Киевстар во 2 кв 2021 ускорил развитие 4G и предложил больше цифровых сервисов Актуально

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Киевстар во 2 кв 2021 ускорил развитие 4G и предложил больше цифровых сервисов

Киевстар сфокусировался на развитии технологии 4G/LTE по всей Украине и внедрении цифровых продуктов. Это привлекло в компанию новых абонентов, способствовало увеличению потребления услуг и позитивно повлияло на ключевые финансовые показатели деятельности во 2 кв 2021 года.

Киевстар во 2 кв 2021 продолжил развивать цифровые сервисы на основе облачных технологий и Big Data. В числе таких облачное решение Microsoft Azure Stack, которое дает возможность клиентам быстро переводить бизнес-процессы компаний в дистанционный режим работы. Во 2 кв 2021 доходы от услуг Big Data и облачных решений увеличились в 4 раза по сравнению с 2 кв 2020.

Абоненты во 2 кв 2021 больше использовали систему онлайн-обслуживания «Мой Киевстар», которая стала более удобной. За год количество таких пользователей увеличилось на 91%. Количество абонентов услуги онлайн телевидения «Киевстар ТВ» во 2 кв 2021 достигло 426 тысяч – всего за полтора года с момента запуска сервиса. 
Количество абонентов мобильного интернета во 2 кв 2021 увеличилось на 9,2% в сравнении с 2 кв 2020, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G. За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2% до 10,3 млн. По состоянию на конец 2 кв 2021 Киевстар обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении с 2 кв 2020.

Использование дата трафика в расчете на одного абонента во 2 кв 2021 увеличилось на 23,6% до 6,2 ГБ. Тогда как использование голосового трафика на одного абонента (MoU) уменьшилось на 3,3%. В результате увеличения количества абонентов, роста потребления дата-трафика, средний доход в расчете на одного абонента (ARPU) в сравнении с 2 кв 2020 увеличился на 16,4%.  

Абонентская база услуги «Домашний интернет» увеличилась на 11,5% в сравнении с 2 кв 2020, достигнув 1,16 млн пользователей. Показатель ARPU услуги «Домашний интернет» увеличился на 2,9%. Напомним, что клиенты услуги получают преимущества в результате использования услуг мобильной, фиксированной связи и интернета и телевидения по единому счету.  

Общий доход компании во 2 кв.2021 увеличился на 18,1%, по сравнению с 2 кв 2020. Доходы от услуг мобильной передачи данных выросли на 25,3% в результате роста количества пользователей и потребления.

Капитальные затраты Киевстар в первом полугодии 2021 составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности, и улучшение качества услуг. На сегодня услуги по технологии 4G/LTE в сети Киевстар доступны на территории, где живет и работает 89% населения Украины. Напомним, что в первом полугодии 2021 по результатам тестов Speedtest Киевстар получил признание как оператор с наибольшей средней скоростью мобильного интернета и наибольшим покрытием сети. 

Для улучшения обслуживания абонентов телеком-оператор в 1 полугодии 2021 осуществил модернизацию IT систем, внедрив новое технологическое решение компании Ericsson. 

В первом полугодии 2021 Киевстар перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи. 

Основные показатели деятельности Киевстар в 2 кв.2021 в сравнении с 2 кв.2020

Финансовые и операционные показатели (млн грн)

 

 

2 кв. 2020

2 кв 2021/2 кв 2020

1-2 кв 2021

1-2 кв 2020

2021/ 2020

Общий операционный доход

7 094

6 009

18,1%

13 936

11 960

16,5%

EBITDA

4 783

4 075

17,4%

9 441

8 116

16,3%

Маржа EBITDA

67,4%

67,8%

(0,4 пп)

67,7%

67,9%

(0,1 пп)

Капитальные затраты

1 462

1 561

(6,4 пп)

2 539

2 525

0,5%

Мобильная связь

  

Общий операционный доход

6 597

5 593

18,0%

12 954

11 123

16,5%

В том числе от услуги передачи данных

3 946

3 149

25,3%

7 783

6 153

26,5%

Абоненты (млн)

25,9

25,4

2,1%

 

 

 

В том числе мобильного интернета

17,4

15,9

9,2

 

 

 

В том числе абонентов 4G

10,3

7,8

32,2%

 

 

 

ARPU (грн)

84

72

16,4%

 

 

 

MOU (мин.)

620

641

(3,3)

 

 

 

Использование данных (Гбайт/абонент)

6,2

5,0

23,6%

 

 

 

Фиксированная связь

  

Общий операционный доход

464

388

19,3%

914

773

18,3%

Операционный доход ШПД

295

257

14,7%

586

505

15,9%

Абоненты ШПД (млн)

1,16

1,04

11,5%

 

 

 

ARPU ШПД (грн)

85

83

2,9%

 

 

 

Справка о компании

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе  LTE (4G). Услугами оператора пользуются 25,9 млн абонентов мобильной и 1,16 млн фиксированной связи.

Акционер Киевстар – международная группа  VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы в листинге фондовых бирж  NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам. 

Киевстар 24 года работает в Украине и признан как крупнейший плательщик налогов, лучший работодатель и социально-ответственная компания. 

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

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