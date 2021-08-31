Киевстар во 2 кв 2021 ускорил развитие 4G и предложил больше цифровых сервисов

Киевстар сфокусировался на развитии технологии 4G/LTE по всей Украине и внедрении цифровых продуктов. Это привлекло в компанию новых абонентов, способствовало увеличению потребления услуг и позитивно повлияло на ключевые финансовые показатели деятельности во 2 кв 2021 года.
Киевстар во 2 кв 2021 продолжил развивать цифровые сервисы на основе облачных технологий и Big Data. В числе таких облачное решение Microsoft Azure Stack, которое дает возможность клиентам быстро переводить бизнес-процессы компаний в дистанционный режим работы. Во 2 кв 2021 доходы от услуг Big Data и облачных решений увеличились в 4 раза по сравнению с 2 кв 2020.
Абоненты во 2 кв 2021 больше использовали систему онлайн-обслуживания «Мой Киевстар», которая стала более удобной. За год количество таких пользователей увеличилось на 91%. Количество абонентов услуги онлайн телевидения «Киевстар ТВ» во 2 кв 2021 достигло 426 тысяч – всего за полтора года с момента запуска сервиса.
Количество абонентов мобильного интернета во 2 кв 2021 увеличилось на 9,2% в сравнении с 2 кв 2020, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G. За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2% до 10,3 млн. По состоянию на конец 2 кв 2021 Киевстар обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении с 2 кв 2020.
Использование дата трафика в расчете на одного абонента во 2 кв 2021 увеличилось на 23,6% до 6,2 ГБ. Тогда как использование голосового трафика на одного абонента (MoU) уменьшилось на 3,3%. В результате увеличения количества абонентов, роста потребления дата-трафика, средний доход в расчете на одного абонента (ARPU) в сравнении с 2 кв 2020 увеличился на 16,4%.
Абонентская база услуги «Домашний интернет» увеличилась на 11,5% в сравнении с 2 кв 2020, достигнув 1,16 млн пользователей. Показатель ARPU услуги «Домашний интернет» увеличился на 2,9%. Напомним, что клиенты услуги получают преимущества в результате использования услуг мобильной, фиксированной связи и интернета и телевидения по единому счету.
Общий доход компании во 2 кв.2021 увеличился на 18,1%, по сравнению с 2 кв 2020. Доходы от услуг мобильной передачи данных выросли на 25,3% в результате роста количества пользователей и потребления.
Капитальные затраты Киевстар в первом полугодии 2021 составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности, и улучшение качества услуг. На сегодня услуги по технологии 4G/LTE в сети Киевстар доступны на территории, где живет и работает 89% населения Украины. Напомним, что в первом полугодии 2021 по результатам тестов Speedtest Киевстар получил признание как оператор с наибольшей средней скоростью мобильного интернета и наибольшим покрытием сети.
Для улучшения обслуживания абонентов телеком-оператор в 1 полугодии 2021 осуществил модернизацию IT систем, внедрив новое технологическое решение компании Ericsson.
В первом полугодии 2021 Киевстар перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи.
Основные показатели деятельности Киевстар в 2 кв.2021 в сравнении с 2 кв.2020
|
Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|
|
2 кв. 2020
|
2 кв 2021/2 кв 2020
|
1-2 кв 2021
|
1-2 кв 2020
|
2021/ 2020
|
Общий операционный доход
|
7 094
|
6 009
|
18,1%
|
13 936
|
11 960
|
16,5%
|
EBITDA
|
4 783
|
4 075
|
17,4%
|
9 441
|
8 116
|
16,3%
|
Маржа EBITDA
|
67,4%
|
67,8%
|
(0,4 пп)
|
67,7%
|
67,9%
|
(0,1 пп)
|
Капитальные затраты
|
1 462
|
1 561
|
(6,4 пп)
|
2 539
|
2 525
|
0,5%
|
Мобильная связь
|
Общий операционный доход
|
6 597
|
5 593
|
18,0%
|
12 954
|
11 123
|
16,5%
|
В том числе от услуги передачи данных
|
3 946
|
3 149
|
25,3%
|
7 783
|
6 153
|
26,5%
|
Абоненты (млн)
|
25,9
|
25,4
|
2,1%
|
|
|
|
В том числе мобильного интернета
|
17,4
|
15,9
|
9,2
|
|
|
|
В том числе абонентов 4G
|
10,3
|
7,8
|
32,2%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
84
|
72
|
16,4%
|
|
|
|
MOU (мин.)
|
620
|
641
|
(3,3)
|
|
|
|
Использование данных (Гбайт/абонент)
|
6,2
|
5,0
|
23,6%
|
|
|
|
Фиксированная связь
|
Общий операционный доход
|
464
|
388
|
19,3%
|
914
|
773
|
18,3%
|
Операционный доход ШПД
|
295
|
257
|
14,7%
|
586
|
505
|
15,9%
|
Абоненты ШПД (млн)
|
1,16
|
1,04
|
11,5%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
85
|
83
|
2,9%
|
|
|
Справка о компании
Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе LTE (4G). Услугами оператора пользуются 25,9 млн абонентов мобильной и 1,16 млн фиксированной связи.
Акционер Киевстар – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы в листинге фондовых бирж NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.
Киевстар 24 года работает в Украине и признан как крупнейший плательщик налогов, лучший работодатель и социально-ответственная компания.
За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua