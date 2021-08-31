Киевстар во 2 кв 2021 ускорил развитие 4G и предложил больше цифровых сервисов

Киевстар сфокусировался на развитии технологии 4G/LTE по всей Украине и внедрении цифровых продуктов. Это привлекло в компанию новых абонентов, способствовало увеличению потребления услуг и позитивно повлияло на ключевые финансовые показатели деятельности во 2 кв 2021 года.

Киевстар во 2 кв 2021 продолжил развивать цифровые сервисы на основе облачных технологий и Big Data. В числе таких облачное решение Microsoft Azure Stack, которое дает возможность клиентам быстро переводить бизнес-процессы компаний в дистанционный режим работы. Во 2 кв 2021 доходы от услуг Big Data и облачных решений увеличились в 4 раза по сравнению с 2 кв 2020.

Абоненты во 2 кв 2021 больше использовали систему онлайн-обслуживания «Мой Киевстар», которая стала более удобной. За год количество таких пользователей увеличилось на 91%. Количество абонентов услуги онлайн телевидения «Киевстар ТВ» во 2 кв 2021 достигло 426 тысяч – всего за полтора года с момента запуска сервиса.

Количество абонентов мобильного интернета во 2 кв 2021 увеличилось на 9,2% в сравнении с 2 кв 2020, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G. За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2% до 10,3 млн. По состоянию на конец 2 кв 2021 Киевстар обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении с 2 кв 2020.

Использование дата трафика в расчете на одного абонента во 2 кв 2021 увеличилось на 23,6% до 6,2 ГБ. Тогда как использование голосового трафика на одного абонента (MoU) уменьшилось на 3,3%. В результате увеличения количества абонентов, роста потребления дата-трафика, средний доход в расчете на одного абонента (ARPU) в сравнении с 2 кв 2020 увеличился на 16,4%.

Абонентская база услуги «Домашний интернет» увеличилась на 11,5% в сравнении с 2 кв 2020, достигнув 1,16 млн пользователей. Показатель ARPU услуги «Домашний интернет» увеличился на 2,9%. Напомним, что клиенты услуги получают преимущества в результате использования услуг мобильной, фиксированной связи и интернета и телевидения по единому счету.

Общий доход компании во 2 кв.2021 увеличился на 18,1%, по сравнению с 2 кв 2020. Доходы от услуг мобильной передачи данных выросли на 25,3% в результате роста количества пользователей и потребления.

Капитальные затраты Киевстар в первом полугодии 2021 составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности, и улучшение качества услуг. На сегодня услуги по технологии 4G/LTE в сети Киевстар доступны на территории, где живет и работает 89% населения Украины. Напомним, что в первом полугодии 2021 по результатам тестов Speedtest Киевстар получил признание как оператор с наибольшей средней скоростью мобильного интернета и наибольшим покрытием сети.

Для улучшения обслуживания абонентов телеком-оператор в 1 полугодии 2021 осуществил модернизацию IT систем, внедрив новое технологическое решение компании Ericsson.

В первом полугодии 2021 Киевстар перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи.

Основные показатели деятельности Киевстар в 2 кв.2021 в сравнении с 2 кв.2020

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 2 кв. 2020 2 кв 2021/2 кв 2020 1-2 кв 2021 1-2 кв 2020 2021/ 2020 Общий операционный доход 7 094 6 009 18,1% 13 936 11 960 16,5% EBITDA 4 783 4 075 17,4% 9 441 8 116 16,3% Маржа EBITDA 67,4% 67,8% (0,4 пп) 67,7% 67,9% (0,1 пп) Капитальные затраты 1 462 1 561 (6,4 пп) 2 539 2 525 0,5% Мобильная связь Общий операционный доход 6 597 5 593 18,0% 12 954 11 123 16,5% В том числе от услуги передачи данных 3 946 3 149 25,3% 7 783 6 153 26,5% Абоненты (млн) 25,9 25,4 2,1% В том числе мобильного интернета 17,4 15,9 9,2 В том числе абонентов 4G 10,3 7,8 32,2% ARPU (грн) 84 72 16,4% MOU (мин.) 620 641 (3,3) Использование данных (Гбайт/абонент) 6,2 5,0 23,6% Фиксированная связь Общий операционный доход 464 388 19,3% 914 773 18,3% Операционный доход ШПД 295 257 14,7% 586 505 15,9% Абоненты ШПД (млн) 1,16 1,04 11,5% ARPU ШПД (грн) 85 83 2,9%

Справка о компании

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе LTE (4G). Услугами оператора пользуются 25,9 млн абонентов мобильной и 1,16 млн фиксированной связи.

Акционер Киевстар – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы в листинге фондовых бирж NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.

Киевстар 24 года работает в Украине и признан как крупнейший плательщик налогов, лучший работодатель и социально-ответственная компания.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

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