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Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов РФ и РБ

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Компания "Киевстар" подтвердила это на своей официальной странице в Facebook.

В ночь с 24 на 25 февраля "Киевстар" вместе с другими украинскими операторами перестал предоставлять услуги в своей сети для абонентов всех мобильных провайдеров России и Беларуси. Они больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, отправлять SMS.

Это подтвердили на официальной странице компании "Киевстар" в Facebook.

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