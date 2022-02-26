Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов РФ и РБ

Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов РФ и РБ

Компания "Киевстар" подтвердила это на своей официальной странице в Facebook.

В ночь с 24 на 25 февраля "Киевстар" вместе с другими украинскими операторами перестал предоставлять услуги в своей сети для абонентов всех мобильных провайдеров России и Беларуси. Они больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, отправлять SMS.

Это подтвердили на официальной странице компании "Киевстар" в Facebook.