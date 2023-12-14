"Киевстар" возобновил работу: как работают мобильная связь и Интернет

Первой областью, где "Киевстар" обновил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.
Сеть "Киевстар" восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки.
Как компания "приходит в сознание", рассказали в пресс-службе для ТСН.ua.
В настоящее время более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии.
"Абонентам доступна голосовая связь, также работает услуга "Домашний Интернет". Начато восстановление услуг мобильной передачи данных", – говорится в сообщении.
Первой областью, где "Киевстар" восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.
"Стабилизация работы сети и восстановление других услуг проводится постепенно во избежание перегрузки сети. В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты их устраняют", — пояснили в "Киевстаре".
Что делать, если нет мобильной связи "Киевстар"
Также в компании напомнили, что если SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить "авиа" режим.
"Компания работает над возобновлением других услуг, о чем мы будем оперативно сообщать", – заверили в пресс-службе.
Напомним, 12 декабря в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой. Дело взялось расследовать СБУ.
В компании рассказали, пострадали ли персональные данные абонентов в результате хакерской атаки.
В НБУ заверили, что, несмотря на масштабную кибератаку на "Киевстар", банковская система работает в штатном режиме.
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