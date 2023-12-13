"Киевстар" возобновляет работу по всей Украине: что нужно сделать для включения связи

В компании предупредили, что возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня возможны еще сложности.

Вечером, 13 декабря, "Киевстар" начал постепенно восстанавливать мобильную связь по всей Украине.

Об этом пишет пресс-служба компании.

"В 18:00 наша команда приступила к включению голосовой связи по всей Украине", – говорится в сообщении.

В компании предупредили, что возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня возможны еще сложности. В таком случае "Киевстар" рекомендует:

перезагрузить телефоны;

отключить услугу VoLTE в настройках телефона.

"В настоящее время мы работаем над восстановлением передачи данных и SMS и надеемся, что они также будут доступны в течение суток. После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании", — добавили в "Киевстар" .

Напомним, 12 декабря в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой. Дело взялось расследовать СБУ.

В компании рассказали, пострадали ли персональные данные абонентов в результате хакерской атаки.

ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстара".

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