Киеву приготовиться: синоптикиня назвала климатическую опасность, угрожающую Украине

Потоп в Одессе / © Facebook/Геннадий Труханов

Реклама

Мощные ливни, которые привели к потопу в Одессе и приводили к разрушению во Львове, являются частью глобальной и опасной тенденции, к которой должны готовиться все крупные города Украины, включая Киев.

Кандидат географических наук Вера Балабух объяснила Telegraf , что потепление является главной причиной более частых и сильных осадков.

"Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может удержать. А значит, растет вероятность сильных ливней. Это заметно не только в Украине, но и во всем мире", - заявила ученая.

Реклама

Физика "большой воды" и ее катастрофические проявления

Синоптики не подчеркивает, что это общемировая тенденция, являющаяся следствием физических законов: "Теплый воздух — больше влаги — более сильные дожди". Хотя такие явления встречаются преимущественно летом (июнь, июль или август), их интенсивность растет:

"Сейчас мы уже видим ситуации, когда через несколько часов выпадает месячная норма осадков, или больше", — добавила Вера Балабух.

В этом году в Украине уже фиксировались подобные стихийные метеорологические явления:

Одесса: В сутки выпало 94 мм осадков. Такие показатели могут наблюдаться раз в 10 лет.

Львов и Броды (июль): Во Львове в сутки выпало 134 мм, а в Бродах – 143 мм за 16 часов.

Балабух отметила, что столь интенсивные осадки могут выпасть в любом регионе Украины.

Реклама

Главная проблема городов: "Воде просто некуда стекать"

Хотя катастрофические ливни могут произойти где угодно, их последствия наиболее разрушительны именно в городах.

"Мы все застраиваем, асфальтируем, и воде просто некуда стекать. Она ищет выход, но его нет. Это большая проблема. А с учетом изменения климата таких случаев будет больше. Поэтому нужно готовиться уже сейчас", — подытожила экспертка, подчеркнув необходимость адаптировать городскую инфраструктуру к новым климатическим реалиям.

Как сообщалось ранее, во вторник, 30 сентября, в Одессе выпало рекордное количество осадков, более чем вдвое превышающее месячную норму. В сутки выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы. Причиной этого был не только локальный циклон, но и климатические изменения, усиливающие интенсивность дождей в регионе.

Мощный ливень, накрывший город, полностью парализовал городскую инфраструктуру, оставив улицы затопленными . К вечеру в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта кое-где пришлось перекрывать.