Восстановление электроснабжения / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального телемарафона.

По его словам, энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам.

Заместитель министра подчеркнул, что, несмотря на последствия массированных российских атак и сложные погодные условия, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E).

Николай Колесник отметил, что балансировка системы обеспечивается за счет собственной генерации, импорта электроэнергии и вынужденных мер по ограничению потребления.

«В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи — из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей», — отметил он.

В каких областях самая тяжелая ситуация

После массированной атаки прошлой ночью сложной остается ситуация на Днепропетровщине — здесь пока обесточены 53 тысячи абонентов.

В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам в течение дня уже удалось запитать более 40 тысяч потребителей.

«Самой сложной ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с Россией регионах, в частности в Донецкой области, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения», — добавил замминистра.

Как влияет погода

Николай Колесник отметил, что на работу энергосистемы существенно повлияла непогода. Ледяной дождь, мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра привели к обрыву линий электропередач и дополнительным обесточиваниям.

По состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего — в Киевской и Черниговской областях.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что зимняя непогода осложняет ситуацию в энергетической системе Украины, которая страдает от обстрелов российской террористической армии. Самыми чувствительными факторами стали метели и мокрый снег, что приводит к обрывам линий электропередачи.