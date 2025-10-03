Киллер больше года был агентом РФ: в деле об убийстве Парубия появились новые подробности

Киллеру, убившему Парубия, сообщили о подозрении в государственной измене / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Служба безопасности Украины собрала доказательства, что подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия действовал по заказу российских спецслужб, завербовавших его более года назад. Следователи СБУ сообщили фигуранту о новом подозрении — в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Путь агента: от наводчика к киллеру

Следователи установили, что подозреваемый, оказавшийся жителем Львова, был завербован российскими спецслужбами больше года назад. С тех пор он регулярно получал задания от врага и отчитывался об их выполнении.

Реклама

Сначала агент выполнял задания по разведке и наведению. Он отслеживал и передавал россиянам места расположения украинских военных подразделений, пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с топливом.

После того, как российские кураторы проверили его готовность к более «сложной» задаче, агенту поручили убить Андрея Парубия. Следствие также нашло доказательства, что орсийские спецслужбы профинансировали подготовку киллера к этой особой задаче.

Задержание и возможное наказание

Для выполнения заказа злоумышленник начал отслеживать расписание дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим киллер готовил план своего бегства за границу сразу после совершения убийства.

«Однако, правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины», — сообщает СБУ.

Реклама

На основании собранных безоговорочных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ранее его действия квалифицировались по ст. 112 УКУ (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).

Сейчас подозреваемый находится под стражей. За совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, убийца Парубия арендовал квартиру в одном из районов Львова. Соседи подозреваемого описывают его как «тихого мужчину с папочкой».