- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 874
- Время на прочтение
- 2 мин
Киллер больше года был агентом РФ: в деле об убийстве Парубия появились новые подробности
СБУ собрала доказательства, что убийца народного депутата Андрея Парубия больше года действовал как агент-наводчик.
Служба безопасности Украины собрала доказательства, что подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия действовал по заказу российских спецслужб, завербовавших его более года назад. Следователи СБУ сообщили фигуранту о новом подозрении — в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Путь агента: от наводчика к киллеру
Следователи установили, что подозреваемый, оказавшийся жителем Львова, был завербован российскими спецслужбами больше года назад. С тех пор он регулярно получал задания от врага и отчитывался об их выполнении.
Сначала агент выполнял задания по разведке и наведению. Он отслеживал и передавал россиянам места расположения украинских военных подразделений, пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с топливом.
После того, как российские кураторы проверили его готовность к более «сложной» задаче, агенту поручили убить Андрея Парубия. Следствие также нашло доказательства, что орсийские спецслужбы профинансировали подготовку киллера к этой особой задаче.
Задержание и возможное наказание
Для выполнения заказа злоумышленник начал отслеживать расписание дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим киллер готовил план своего бегства за границу сразу после совершения убийства.
«Однако, правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины», — сообщает СБУ.
На основании собранных безоговорочных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ранее его действия квалифицировались по ст. 112 УКУ (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).
Сейчас подозреваемый находится под стражей. За совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, убийца Парубия арендовал квартиру в одном из районов Львова. Соседи подозреваемого описывают его как «тихого мужчину с папочкой».