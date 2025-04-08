Киллер из Белгорода планировал убийство главы Харьковской ОВА: шокирующие подробности

Олег Синегубов.

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В Харькове предотвращено убийство руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, а также главы Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко. В городе будут судить агента, застрелившего украинского военного, и планировал убить двух должностных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвиняемый – 55-летний уроженец Евпатории. У него были проблемы с законом и был судим несколько раз. После 2015 года он переехал из Крыма в российский Белгород. Мужчина - сторонник кремлевской идеологии, поэтому заключил соглашение о сотрудничестве с ФСБ России по выполнению на неоккупированной территории Украины задач, направленных на проведение подрывной деятельности.

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В феврале 2024 года фигурант прибыл в Харьков. Первой задачей было убийство украинского военного, которое он совершил вечером 5 марта.

Затем по собственной инициативе агент РФ совершил подрыв важных построек в Харькове. Ночью 26 марта бросил в сторону администрации Шевченковского района ручную осколочную гранату, повлекшую взрыв. Материальный ущерб составил почти 2,5 млн грн. Впоследствии он прибыл в подразделение межрайонной специализированной травматологической МСЭК в Харькове. Он прикрепил к входной двери помещения взрывное устройство.

Еще одной задачей было убийство начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко. Фигурант изучал образ жизни чиновника, маршруты передвижения и места посещения. В октябре прошлого года, сделав радиоуправляемое взрывное устройство, он поехал в городок и заложил взрывчатку под кузов авто чиновника. Глава МВА обнаружил взрывчатку и обратился в правоохранительные органы.

Кроме того, фигурант пытался совершить убийство начальника Харьковской ОВД. По плану, он должен был совершить подрыв транспортного средства, которым пользуется Синегубов. Убийство чиновника оценили в 50 тыс. долларов.

"Однако, понимая, что украинские правоохранители уже разыскивают его, фигурант "поставил на паузу" убийство. Кроме того, агент успел поджечь два военных автомобиля в Харькове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители отслеживали его движение и в конце октября 2024 разоблачили фигуранта в электричке, когда он пытался выехать из Харькова и "залечь на дно". Фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Максимальное наказание, угрожающее агенту, – это пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось ранее, агент российского ГРУ из Харькова получил суровое наказание. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

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Дата публикации 16:29, 04.04.25 Количество просмотров 14 Срочно! В Днепре взорвали авто чиновника - кадры с места происшествия | Эксклюзив