Киллер забежал и расстрелял: в Яремче на приеме в стоматкабинете убили мужчину

Полиция разыскивает киллера.
В Яремче Ивано-Франковской области в понедельник, 14 февраля, во время приема в стоматолога убили мужчину.
Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.
В полицию в 18:45 обратился врач-стоматолог. Он рассказал, что в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный и расстрелял пациента. После преступления киллер скрылся.
Потерпевший скончался при оказании медицинской помощи. На месте происшествия работают следователи и кинологи. Полиция разыскивает убийцу.
"В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого задействованы все оперативные службы и наряды полиции", — говорится в сообщении.
По данным ивано-франковского издания "Курс", убитым является "известный в криминальных кругах" Игорь Д. по прозвищу "Сухой".
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