Километровый герб, гиря, которая говорит "Слава Украине" и "песочный" рекорд: какие подарки украинцы сделали на День Независимости (фото, видео)

Километровый герб, гиря, которая говорит "Слава Украине" и "песочный" рекорд: какие подарки украинцы сделали на День Независимости (фото, видео)

Специально ко Дню Независимости украинцы создали национальные символы, которые видны даже с неба.

Украина сегодня, 24 августа, отмечает 30-ю годовщину Независимости. По случаю памятной даты украинские изобретатели и рукодельники создали множество подарков, которые поражают своим масштабом и аутентичностью.

ТСН.ua собрал интересные проекты, представленные специально ко Дню Независимости Украины.

Гиря с искусственным интеллектом

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В Виннице местный изобретатель создал спортивный снаряд, который после каждых 30 поднятий произносит фразу "Слава Украине". В 6-килограммовую гирю встроен специальный датчик, который автоматически определяет качество выполнения упражнений, количество повторений и потраченные калории.

Андрей Турко — создатель необычного снаряда — приурочил выпуск гири ко Дню Независимости. В будущем планируется запустить гиревой флешмоб, а также соревнования между Винницей и Киевом.

"Мы сейчас думаем, чтобы это было официальное спортивное соревнование. Планируются соревнования между Винницей и Киевом. Единственное, мы стараемся успеть уладить все организационные вопросы", — отметил изобретатель Андрей Турко.

"Песочный" рекорд

В Виннице художники центра песочного искусства создали историко-краеведческую шоу-программу "Живописная Винницкая область: от древности до современности". Примечательно, что сам рекорд был установлен в ночь на 24 августа.

"Такого Винница еще не знала и не видела. Впервые методом песочной анимации на экране ожили исторические моменты развития Подолья и Украины — от древнейших времен до современности. Впервые 30 маленьких волшебников пожертвовали своими законными несколькими часами сна, чтобы первыми поздравить украинцев с 30-летием восстановления Государственной Независимости Украины", — подчеркнул представитель Книги рекордов Украины Вадим Витковский.

Огромный Национальный герб на поле

В поселке Большая Александровка Киевской области на площади в 60 тысяч квадратных метров агрономы высеяли на поле герб Украины. Чтобы его создать, земледельцам понадобилось использовать специальные удобрения, семена, а также систему защиты, которая позволила зерновой культуре разрастись и оставаться зеленой. К слову, трезубец попал в Национальный реестр рекордов Украины.

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"Рекордный трезубец высеянный на поле в 12 километрах от аэропорта Борисполь и его хорошо видно из окон самолетов, пролетающих над ним", — отметила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова

Гимн в исполнении казаков

А в Национальном заповеднике Хортица казаки исполнили гимн Украины. И сделали это так, что захватывает дух. Видео опубликовали на официальной странице заповедника в Сети.

Герб, размером в километр

Еще одним рекордом отметилась Винница. Там фермеры на поле с горчицей создали герб размером в 500 метров в ширину и более километра в длину. Рядом с Национальным символом Украины агрономы "написали" и цифру "30". Герб такого размера стал рекордсменом.

"Это украинский национальный рекорд. С гербом очень много рекордов — из цветов делали и даже из пластиковых крышечек, их много каждый год и они актуальны", — сказал эксперт Национального реестра рекордов Олег Волочков.

Флаг Украины в небе над столицей

Несколько национальных рекордов были установлены 23 августа, на День Государственного Флага Украины. В Киеве взлетел дрон с 30-килограммовым сине-желтым символом свободы. Площадь флага — более 300 квадратных метров. А на аэродроме Бородянка парашютист прыгнул с флагом Украины, размеров в 500 "квадратов".

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