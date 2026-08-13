"Килл-зона" на фронте достигла 20 км: как военные добираются до позиций

Фронт / © ТСН

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На наиболее активных участках фронта зона, которую военные вынуждены преодолевать под огневым воздействием противника, расширилась до 15–20 км. Кое-где дорога к позициям занимает до трех суток.

Об этом рассказал командир 107-й бригады ТрО Денис Перч в интервью РБК-Украина.

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По его словам, еще недавно к отдельным позициям можно было подъехать на пикапе. Сначала военные преодолевали пешком около двух километров, затем расстояние выросло до 3, 5 и 10 км. Сейчас на многих направлениях автомобили не могут подъехать даже к подлетным точкам, поэтому военным приходится передвигаться пешком.

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Одной из главных причин такого расширения опасной зоны является массовое применение беспилотников. Особенно сложной проблемой остаются дроны на оптоволокне: в отличие от аппаратов с цифровым каналом, их управление и видеосигнал пока невозможно подавить обычными средствами РЭБ.

По словам Перча, отдельные инженерные команды уже работают над средствами противодействия таким дронам, однако их эффективность еще предстоит подтвердить непосредственно на фронте.

Из-за расширения «килл-зоны» все активнее используют наземные роботизированные комплексы (НРК) для логистики и других задач, поскольку традиционная бронетехника стала слишком уязвима для передвижения в таких условиях.

Напомним, украинские военные за последние месяцы освободили 19 населенных пунктов и отбросили российские войска еще из шести сел на Александровском направлении. Об этом говорится в отчете ISW. Аналитики отмечают, что успехам ВСУ способствовали улучшение планирования операций, удары по российской ПВО и логистике, преимущество Украины в использовании дронов, а также проблемы РФ со Starlink. В ISW считают, что украинские контратаки вынуждают Россию делать сложный выбор — перебрасывать силы для сдерживания ВСУ или продолжать наступательные операции на других участках фронта.

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По данным аналитического проекта DeepState, Силы обороны Украины освободили : 19 населенных пунктов: Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирку, Ялту, Поддубное, Мирное, Воскресенку, Сичневое, Воронное, Терново, Березово, Степовое, Калиновское, Приволье, Злагоду, Рыбное и Красногорское. А также украинским защитникам удалось отбросить российские силы в районах населенных пунктов Новопавловка, Новогеоргиевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Запорожское и Привольное.

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