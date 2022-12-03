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Ким анонсировал пересмотр графиков отключения света в Николаевской области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
72
Время на прочтение
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Ким анонсировал пересмотр графиков отключения света в Николаевской области

Фото: Associated Press

Лимиты на область дают небольшие, объяснил глава ОВА.

В Николаевской области планируется пересмотреть графики отключений электроэнергии с понедельника, 5 декабря.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"С понедельника потребую от "Облэнерго" просмотра графиков по области. Скорее всего отключения будут по четыре часа — с подачей света два-четыре часа", — рассказал он.

По его словам, лимиты на область дают небольшие – с учетом роста потребления и увеличения потребления. Также, увеличение потребления происходит "за счет возвращающихся людей, в частности".

"Генерация растет. Надо терпеть", — подчеркнул Виталий Ким.

Напомним, в ДТЭК говорят, что Украине понадобятся недели для перехода энергосистемы на плановые отключения электроэнергии – это при отсутствии новых повреждений в результате российских обстрелов. Также с понижением температуры потребления электроэнергии возросло примерно на 10%. Снижение температуры воздуха на каждые 5 градусов – плюс 100 мегаватт потребления в таком городе, как Киев.

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Дата публикации
Просмотры
72
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