ТСН в социальных сетях

Ким: Бизнес на прифронте работает на свободе людей, желающих оставаться в своем регионе

Сегодня экономика прифронтовых территорий держится на сверхусилиях. Люди открывают кафе, возобновляют цеха и запускают производства под обстрелами.

Ким: Бизнес на прифронте работает на свободе людей, желающих оставаться в своем регионе

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким убежден, что нужно обеспечить ресурсы для роста экономики после войны – бизнес должен получить мощную государственную поддержку уже сейчас.

«Условия нужно создавать системно на государственном уровне. Сейчас над этим работаю вместе с Ассоциацией прифронтовых городов и общин, и будем системно подавать идеи на правительство для того, чтобы реализовывать», — отметил он.

По словам Виталия Кима, для бизнеса, работающего в зоне повышенного риска, нужна особая экономическая модель.

«Льготы, преференции, налоги снижены, меньше софинансирования, больше плеч кредитования. То есть, это перечень инструментов, которые реально использовать на прифронтовых», — подчеркнул председатель ОВА.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям с АПМГ уже удалось сдвинуть с места критически важные вопросы — от упрощенных банковских кредитов и компенсаций до повышения зарплат.

«Кредитование, снижение категории внутренней оценки межбанка, для того чтобы кредиты могли выдаваться, компенсации на отечественное производство, страхование, зарплаты для медиков. Многое сейчас в работе», – констатировал Виталий Ким.

