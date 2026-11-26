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Ким Чен Ын отворачивается от Путина?: в Пхеньяне внезапно обиделись на Москву и остановили помощь — детали
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын поставил на паузу передачу России баллистических ракет, снарядов и отправку новых солдат из-за заявления российского МИД о «примирении» с Сеулом и огромных потерях войск КНДР на Курщине.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын принял решение временно приостановить военную поддержку России. Причиной стало дипломатическое оскорбление Пхеньяна на заявления Кремля по поводу Южной Кореи, а также критические потери северокорейского контингента в боях против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Еще в сентябре 2026 года Москва и Пхеньян торжественно открыли автомобильный мост через Туманную пограничную реку для ускорения военной логистики. Однако уже в октябре между союзниками разразился серьезный конфликт.
Возмущение Пхеньяна вызвало заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко о том, что в будущем Кремль будет способствовать деэскалации отношений между Северной и Южной Кореями. В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи назвала такие слова противоречащими союзническим договоренностям, потребовала объяснений и объявила о замораживании военной помощи.
По данным украинской разведки, санкции Ким Чен Ина против Москвы включают:
Закрытие неба: российским военно-транспортным самолетам запретили использовать воздушное пространство КНДР.
Остановка поставок оружия: приостановлена передача баллистических ракет KN-23 и дежурной партии артиллерийских боеприпасов.
Блокировка живого ресурса: Пхеньян притормозил рассмотрение запроса РФ об увеличении северокорейского контингента в России с 8,5 до 50 тысяч военных.
Кроме дипломатического оскорбления, расширение сотрудничества тормозят огромные потери корейцев на фронте и пренебрежительное отношение российских генералов, считающих союзников «политически навязанным бременем». По оценкам ГУР, в боях с Силами обороны Украины в Курской области армия КНДР потеряла 7 058 военнослужащих, из которых 2 251 — погибшими.
Несмотря на демарш Пхеньяна, часть корейских сил все еще остается на территории страны-агрессорки: подразделения 11-го корпуса ССО КНДР находятся во втором эшелоне войск на Курщине, а в Воронежской области с лета действует сводное ракетное подразделение КНДР, которое в составе 112-й РФ подает ракеты.
Напомним, ранее издание The Economist писало о том, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея все теснее сотрудничают в военной сфере, в частности они передают друг другу оружие, технологии, разведывательную информацию и боевой опыт. В то же время эти государства строят механизмы обхода западных санкций.