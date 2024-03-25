Ким обратился к жителям Николаева и области с просьбой об одежде и авто

Ким призвал людей не одевать камуфляжи и военную форму, если они не являются военными на задании.

Жителей Николаева и Николаевской области просят не одевать камуфляжи и военную форму, если они не военные и не выполняют задания.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Пожалуйста, не надо по городу и области одевать камуфляжи и военную форму, если вы не таковы и не выполняете задачи. В городах более полезны худи и джинсы, чтобы вас не замечали", — написал Ким.

Также глава Николаевской ОВА призвал жителей и гостей города не передвигаться машинами, похожими на военные.

Напомним, что этой ночью, 25 марта, вражеская атака на южные регионы была сосредоточена в Николаевской и Одесской областях.

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