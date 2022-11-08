Ким опроверг российский фейк об эвакуации из Николаевской области: выедем только в сторону Херсона

Ким опроверг фейки российской пропаганды о якобы эвакуации региона. Глава области пошутил, мол, если и придется уезжать, то только в сторону Херсона.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что сообщение о том, что из региона якобы планируется проводить эвакуацию населения – это фейк российских оккупантов.

Об этом он написал в Telegram.

Ким рассказал, что в Сети набирает огласку фейк о том, что Николаевская область якобы готовится к эвакуации. При этом ссылаются авторы таких сообщений на фейковый аккаунт пресс-офицера Николаевской ОВД Дмитрия Плетенчука.

Глава Николаевской ОВА отметил, что эвакуацию в регионе не планируют.

"Намерены эвакуироваться только в сторону Херсона. Не переживайте и следите за официальной информацией", — подчеркнул Ким.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала местного жителя в Николаеве, который собирал и передавал информацию о местонахождении военных формирований, правоохранительных органов на территории города.

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