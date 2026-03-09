Ким: Партнерство Украины со странами Северной Европы и Балтии может изменить экономическую карту Европы

Реклама

Ким напомнил , что недавно состоялась встреча Ассоциации прифронтовых городов и общин с послами стран Северной Европы и Балтии – Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Исландии, где речь шла о поддержке прифронтовых областей, восстановлении общин и партнерстве между странами.

"Сегодня Украина фактически стала восточной границей Европы. Две трети наших границ отделяют Европейский Союз от автократий – России и Беларуси. Вместе со странами Балтии, Польшей и Финляндией мы фактически формируем новую линию безопасности, свободы и демократии на континенте. Но ни одна линия безопасности не может иметь только благодаря". Именно поэтому сегодня все больше внимания уделяется пространству между Балтийским и Черным морями. Ведь именно в этой части Европы формируется новая стратегическая ось – не только безопасная, но и экономическая», - подчеркнул Ким.

Он очертил концепцию "Юг 2.0", которая является частью общей стратегии послевоенного восстановления Украины, разработанной на базе наработок Ассоциации прифронтовых городов и общин.

«Речь идет о трансформации южных регионов Украины – Николаевской, Херсонской, Запорожской и Одесской областей – в новую экономическую систему, интегрированную в европейские производственные и логистические цепи. Но вопрос не только в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

По его убеждению, важно не стремиться восстановить регион до состояния как было, а кардинально изменить подходы и выбрать конкретные стратегические направления его дальнейшего развития.

Среди таких направлений Виталий Ким называет отход от сырьевой модели экономики, развитие логистики, создание индустриальных парков нового поколения, miltech и технологии двойного назначения, человеческий капитал и энергетику, в частности возобновляемую.

"Экономический потенциал юга Украины значительно больше, чем просто восстановление разрушенного. Именно поэтому партнерство между странами Северной Европы, Балтии и украинскими прифронтовыми регионами может выйти далеко за пределы помощи в восстановлении. Для украинского юга их опыт и партнерство могут стать важным элементом развития новой экономической модели. А для бизнеса этих стран это возможность присоединиться к формированию нового экономически. мы сформируем сегодня, зависит место Украины на будущей экономической карте Европы”, – отметил Виталий Ким.