В Николаевской ОВА прокомментировали вбросы россиян о наступлении на юг. Еще в прошлом месяце речь шла о том, что с марта будет активно проходить информационная кампания РФ.

Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Мы строим фортификационные сооружения. Поэтому люди думают: "Ага, власть молчит, будет наступление, мы готовимся к обороне. На самом деле они должны появиться еще в 2014, в 2022 году, но военные были заняты очень важными вещами", – акцентировал он.

Так что ОВА присоединились к этому процессу. Более того, количество сооружений было уменьшено до оптимального, чтобы использовать меньше земель фермеров, особенно засеянных.

"Предательства нет, наоборот они это бросают, потому что боятся, что мы, возможно, будем что-то делать. Но это не точно", – резюмировал Ким.

Напомним, кафиры наступают на фронте, чтобы удовлетворить ожидания главы Путина перед выборами в марте. После этого штурмы россиян уменьшатся или вообще остановятся.

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