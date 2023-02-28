Ким прокомментировал вчерашнее предупреждение: Россия готова к массированному удару, но переносит его

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал свое вчерашнее сообщение "Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то планируется".

В его Telegram появилось видео.

Ким отметил, что Россия технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине. Впрочем, враг по разным причинам переносит свою атаку. В частности, из-за действий украинских военных и разведчиков.

Вместе с тем, глава Николаевской ОВ подчеркивает, что оккупанты готовятся к обстрелам, ведут воздушную разведку, меняют тактику, чтобы запутать украинских защитников.

"Они технически готовы с пятницы для нанесения очередного ракетного удара. К счастью, его переносят из-за противодействия наших Вооруженных сил", — отметил Ким.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким 27 февраля призвал граждан не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Он предупреждает о возможной опасности.

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