Ким прокомментировал вчерашнее предупреждение: Россия готова к массированному удару, но переносит его

Накануне Ким заявил, что "что-то намечается".
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал свое вчерашнее сообщение "Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то планируется".
В его Telegram появилось видео.
Ким отметил, что Россия технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине. Впрочем, враг по разным причинам переносит свою атаку. В частности, из-за действий украинских военных и разведчиков.
Вместе с тем, глава Николаевской ОВ подчеркивает, что оккупанты готовятся к обстрелам, ведут воздушную разведку, меняют тактику, чтобы запутать украинских защитников.
"Они технически готовы с пятницы для нанесения очередного ракетного удара. К счастью, его переносят из-за противодействия наших Вооруженных сил", — отметил Ким.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким 27 февраля призвал граждан не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Он предупреждает о возможной опасности.
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