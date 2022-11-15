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Ким просит не верить неподтвержденной информации об освобожденных территориях Украины: это психологические операции оккупантов

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
540
Время на прочтение
1 мин
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Ким просит не верить неподтвержденной информации об освобожденных территориях Украины: это психологические операции оккупантов

Виталий Ким / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Россияне пытаются затащить украинцев в ловушку, поэтому распространяют фейковую информацию о якобы освобождении ВСУ новых территорий Украины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал не верить неофициальной информации об освобождении любых территорий Украины. Это может быть информационно-психологической операцией оккупантов.

Об этом Ким написал в своем Telegram.

"Чтобы не было иллюзий: пока ВСУ не подтвердит, что населенный пункт освобожден — туда даже думать нельзя, чтобы ехать. Работает ИПСО русни", — написал глава Николаевской ОВД.

Напомним, в соцсетях активно распространилась информация о якобы освобождении Олешков и Кинбурнской косы на левом берегу Херсонщины. Однако ВСУ не подтвердили это.

Следует отметить, что сейчас Кинбурнская коса — единственная не освобожденная от оккупантов территория Николаевской области.

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Дата публикации
Просмотры
540
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