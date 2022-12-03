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Ким просит предприятия переориентироваться на ночные смены и пригрозил облэнерго

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1897
Время на прочтение
1 мин
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Ким просит предприятия переориентироваться на ночные смены и пригрозил облэнерго

Фото: Виталий Ким

Также глава ОВА анонсировал просмотр графиков отключения света в регионе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к местным предприятиям по просьбе переориентировать свою работу – перейти на ночные смены.

Сообщение об этом появилось в его Facebook.

"Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены (кроме тех, кто с мобильной задачей)", — подчеркнул руководитель области.

Также Ким пригрозил облэнерго: "Если раздавать мощность по принципу "телефонного права" — давать объяснения СБУ".

К слову, глава Николаевщины анонсировал пересмотр графиков отключения света в регионе. По его словам, отключения могут быть по четыре часа — с подачей света два-четыре часа.

Напомним, в Николаевской области с 1 декабря изменили продолжительность комендантского часа. Впрочем, новшество не касается деоккупированных территорий. Теперь комендантский час продлится с 00:00 до 05:00.

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Дата публикации
Просмотры
1897
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