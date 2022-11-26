Ким просит украинцев подготовиться на случай новых российских ударов: запаситесь водой, зарядите павербанки

Уже сегодня украинцам следует подготовиться к новым российским ракетным ударам, ведь оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины.

Оккупанты могут снова атаковать украинскую энергосистему. Поэтому глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал всех уже сейчас позаботиться о запасе воды, зарядить павербанки и спланировать действия на случай отсутствия связи.

Об этом он сказал во время видеообращения 26 ноября.

"Ожидаем, что нехорошие люди снова будут нападать на наше электричество. Мы готовы защищаться. Готовим информацию о воде где и как можно найти. Обращаюсь ко всем — сделайте себе запас воды, зарядите павербанки, подумайте, что касается связи, договоритесь с родственниками, что делать, если её не будет", — призвал Ким.

Глава Николаевской ОВА также обратился к волонтерам и фермерам с просьбой переключить работу на генераторы.

"Прошу вас переключиться на дизель-генераторы, на топливо, чтобы мы могли помочь людям, которые не имеют этой возможности, а фермеров и бизнес — помогайте людям, сельсоветам, мы должны показать, что мы едины. Россияне продолжают угрожать, что будут нападать на нашу энергосистему, мы должны быть готовы", — подчеркнул Ким.

Напомним, представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов предполагает, что для подготовки к следующему массированному удару по Украине врагу понадобится около недели.

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