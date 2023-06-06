Ким рассказал, что происходит в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС, в Николаеве на данный момент все службы абсолютно готовы, власти области работают в тесном сотрудничестве с коллегами из Херсона и правительством.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Пока мы готовы к большим последствиям, чем они будут. Мы готовы к выполнению всех задач, все точки развернуто, автобусы, маршруты – все проработано. По данным, что видим с российской стороны, они были полностью не готовы к ситуации, у них паника – выезжают, бросают и т.д. Последствия этого будут: во-первых, это отсутствие воды в Крыму, а во-вторых, ситуация на левом берегу Днепра ухудшится. С нашей стороны все действия выполняются, мы готовы", — отметил он.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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