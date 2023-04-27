Ким рассказал о ракетной атаке по Николаеву: "Был необычный удар. Мы не видели"

Россияне не атаковали город почти четыре месяца.

Ракетный обстрел Николаева в ночь на 27 апреля был первым от 31 декабря 2022-го. Местные жители отвыкли от ударов, а потому вражеская атака вызвала панику.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Глава области отметил, что почти четыре месяца Николаев жил без российских обстрелов. Поэтому ночной удар РФ был необычным и вызвал у жителей панику.

"Это 113-й день без обстрелов Николаева. С 31 декабря не было обстрелов. Была легкая паника у людей. Это коварный удар россиян по гражданским. Там нет военных объектов. Но это был необычный удар. Мы не реагировали, мы не видели. Это было как снег на голову", — отметил Ким.

По словам Кима, российская ракета попала в дерево, а потому дома вокруг повреждены, но не разрушены. Также повреждения получили здания завода, техникума, суд. Впрочем, самые большие разрушения имеют пятиэтажка и дома в частном секторе.

"23 человека госпитализированы, из них один ребенок 12 лет, один человек погиб. Три человека в тяжелом состоянии. Сейчас ситуация не изменилась. Проводится расчистка, восстановление окон", — отметил Ким.

Напомним, в ночь на 27 апреля российская армия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. В результате удара погиб один человек. Более 20 человек получили ранения.

Президент Владимир Зеленский атаку о мирном городе назвал "очередным преступлением против человечности". Глава государства подчеркнул, что страна-оккупантка ежедневно доказывает, что основная цель начавшейся Кремлем войны — "террор и уничтожение украинцев и всего украинского".

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